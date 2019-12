Kuifje uit Amerika staat zijn hele leven al te liegen en de boel te verdraaien. Iets waaraan je de narcist mede kunt ontdekken.



“De Chinezen staan te popelen om te tekenen” en het is “in bepaalde opzichten beter om de deal te tekenen” na de verkiezingen. Klinkt als “Jij eet straks zuurkool, want dat vind je lekker”, wanneer de gast die je hebt uitgenodigd dit in een eetgelegenheid vanaf de andere kant van de tafel tegen je zegt. Laat de Chinezen de druk maar opvoeren.



Gekke Duitser, die Trumpf.