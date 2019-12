Transavia gaat vliegen vanaf Brussel

Gepubliceerd op | Views: 559

AMSTERDAM (AFN) - Luchtvaartmaatschappij Transavia voert vanaf dit voorjaar vluchten uit vanaf Brussel. Vanuit België kunnen reizigers instappen voor bestemmingen in Spanje, Italië, Griekenland, Portugal, Israël en Marokko. De prijsvechter, een onderdeel van Air France-KLM, stationeert twee toestellen en begeleidend personeel op de luchthaven.

Volgens Transavia is de stap naar Brussel onderdeel van een grotere verbeterslag binnen Air France-KLM. Volgens een woordvoerster gaat het niet om extra toestellen op Brussel, maar om een verplaatsing van kisten uit Nederland. Daarmee wordt ook ruimte gemaakt voor extra vluchten op bijvoorbeeld Schiphol, dat aan het maximum van zijn capaciteit zit. Dit is volgens Transavia overigens niet de hoofdreden voor de stap naar België.

De eerste Transavia-vluchten vertrekken op 30 maart volgend jaar vanaf Brussel. Vooralsnog gaat het om vluchten in de zogeheten zomerdienstregeling. Volgend jaar wordt bekeken of ook in het najaar en de winter gebruikt wordt gemaakt van Brussel.