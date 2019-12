'Onduidelijke besparingen Randstad'

Gepubliceerd op | Views: 355 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De verklaring van uitzender Randstad in aanloop naar zijn analistendag is onduidelijk op het vlak van kostenbesparingen. Dat constateren analisten van KBC Securities in een eerste reactie. Volgens RBC blijft Randstad goed presteren. ING bestempelde de aankondiging van dinsdag als positief.

Uit het persbericht valt niet op te maken of de besparingen bovenop al eerder aangekondigde plannen komen, of dat ze een extra stap impliceren om een besparing van 120 miljoen euro in 2021 te realiseren. "We gaan daar tijdens de bijeenkomst zeker dieper op in", aldus de KBC-kenners.

KBC denkt ook dat het commentaar op de huidige marktomstandigheden tot nu toe wellicht "negatief gelezen" kan worden, gezien de vergelijkingsbasis van een jaar eerder.

Goede staat van dienst

Volgens RBC kan Randstad bogen op een uitstekende staat van dienst gelet op de balans en de potentie om aandeelhouders te belonen.

ING meent dat de update over de maanden oktober en november, waar Ranstad qua prestaties naar eigen zeggen gelijke tred houdt met de trend dit jaar, als veilig moet worden bestempeld. Verder wijst ING op de beter dan verwachte voorspelling van de vrije kasstroom, die ruimte laat voor een hoger speciaal dividend. De marktvorsers zouden niet verbaasd zijn als een dergelijke aankondiging gepaard gaat met een aandeleninkoopprogramma.

KBC en ING hanteren een hold-advies op het aandeel. RBC heeft een advies outperform. Het aandeel noteerde dinsdag omstreeks 10.00 uur 1,9 procent hoger op 52,90 euro.