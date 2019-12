Mijnbouwer Vale belooft record ijzerproductie

Gepubliceerd op | Views: 395

RIO DE JANEIRO (AFN/BLOOMBERG) - De Braziliaanse mijnbouwer Vale belooft om tegen 2022 een record aan ijzer te produceren. De onderneming had dit jaar te maken met een terugval in productie nadat zijn dam in de staat Minas Gerais bezweek.

Vale denkt om in 2022 zijn ijzerproductie op te kunnen voeren tot 390 miljoen tot 400 miljoen metrische ton. Die hoeveelheid zou de mijnbouwer oorspronkelijk nog dit jaar halen, maar zo'n kwart van de productie kon niet gerealiseerd worden door de ineenstorting van de dam. In 2020 verwacht Vale om een ijzerproductie tussen 340 miljoen en 355 miljoen metrische ton te bereiken.

Meer productie van een van de grootste mijnbouwers ter wereld zal het overaanbod op de markt van ijzer verder opvoeren. Sinds juni daalden de prijzen van ijzer dat nodig is voor de staalproductie met 20 procent.