'China hint op zwarte lijst aan bedrijven'

Tja, nogal eenvoudig om hoera te roepen aan China. Voorbeelden van China die je zelf meemaakt lijkt me handiger:

Een fabriek in China verkoopt via agenten en stagiaires die de Engelse taal wat onder de knie hebben voor export. Resultaat: afspraken worden niet nageleefd. Uitsluitend de verkoop van het moment telt.

Dan de geschiedenis: China heeft een gigantische muur. Iedereen aan de andere kant van de muur is een vijand, brengt ongeluk, brengt ziektes, is een verkrachter, een misdadiger. Daar mag je dus mee doen wat je wilt.

Dit werkt zo ver door in de chinese vasteland cultuur dat er rond de familie of rond het verkoopteam of rond welke organisatie dan ook een muur staat. Mensen buiten die muur, die mag je besodemeknariën. Ieder contract met een buiten de muur gesloten organisatie of persoon daar hebben ze lak aan. Dit is het probleem waar Trump tegenaan loopt, konstant. De chinees is op bezoek, en geeft toe, wetend dat het toch een belofte is aan iemand buiten de muur, dus waardeloos en heeft tie het idee dat tie heeft gewonnen. Totdat tie thuiskomt en hem wordt verteld dat er straffen op staan van die gast buiten de muur als het niet wordt nageleefd. Zo zagen we toezeggingen, gedaan in de VS door de Chinezen en bij thuiskomst werden die weer teruggedraaid. Let dus goed op met zaken doen met Chinezen, de straf op niet nakoming dient heftig en werkelijk te zijn. Op vertrouwen, zoals we hier nogal eens doen, gaat in China niet. Met een big smile wordt je dan belazerd, want jij bent altijd buiten de muur.