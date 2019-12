Randstad trekt de broekriem aan

Gepubliceerd op | Views: 664 | Onderwerpen: detachering

LONDEN (AFN) - Randstad wil tegen 2021 zeker 120 miljoen euro aan kosten hebben bespaard. Dat plan legt de uitzender dinsdag voor aan zijn investeerders tijdens een bijeenkomst in Londen. De besparing moet onder meer gerealiseerd worden door het verbeteren van de productiviteit en het selectiever investeren in strategische initiatieven.

Randstad mikt op het verder winnen van marktaandeel, geholpen door digitalisering. Daarbij ziet het bedrijf onder meer kansen bij multinationals, waar volgens Randstad grote vraag is naar talent.

Randstad meldde dat de prestatie in het laatste kwartaal van dit jaar gelijk is aan de trend van eerder dit jaar. De uitzender hield zijn ambitie wat betreft zijn winstmarge voor 2019 in stand.