Handelsvrees zet Nikkei lager

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is dinsdag met verlies geëindigd. De aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om toch weer importheffingen op staal en aluminium uit Brazilië en Argentinië in te voeren wakkerde de vrees voor een wereldwijd handelsconflict weer aan. Ook tegenvallende cijfers over de Amerikaanse industrie drukten de stemming op de beursvloeren.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,6 procent lager op 23.379,81 punten. Nomura Holdings zakte 0,3 procent. Topman Koji Nagai van het grote Japanse effectenhuis treedt per 1 april van volgend jaar af. Hij draagt het stokje over aan mede-operationeel directeur Kentaro Okuda en zal na zijn aftreden de functie van voorzitter op zich nemen bij Nomura. Pigeon kelderde bijna 14 procent. De Japanse maker van babyvoeding verlaagde zijn winstverwachtingen voor het lopende boekjaar na tegenvallende kwartaalcijfers.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,1 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,3 procent. De Kospi in Seoul leverde 0,4 procent in. De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix verloor 2 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde 2,2 procent lager na het besluit van de Australische centrale bank om de rente te handhaven op 0,75 procent.