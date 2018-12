Stevige winsten voor Europese beurzen

Stukje van Niels is een stuk beter:

door Niels Koerts



gepubliceerd 3 dec 2018 om 18:00



Ondanks dat er een prima plus van 0,9% op de borden staat, valt deze beursdag toch een klein beetje tegen. We openden nog ruim 2% hoger, maar deze winst kon de AEX helaas niet vasthouden.



De yankees gaan net zo hard als wij omhoog, maar die hadden vrijdag na het sluiten van de Europese beurzen nog een behoorlijke bounce gemaakt. Normaal gesproken zouden we dan in Amsterdam een kleine inhaalslag moeten maken, maar daar is geen sprake van.