BMW verwacht tegenvallers van 1 miljard euro

Gepubliceerd op | Views: 988

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - BMW verwacht dat handelsspanningen volgend jaar aardig in de papieren gaan lopen. De Duitse automaker houdt rekening met honderden miljoenen euro's aan extra kosten door importtarieven in de Verenigde Staten en China. Dat liet financieel topman Nicolas Peter weten in een presentatie voor beleggers.

Naast invoerheffingen verwacht BMW druk op de resultaten door ongunstige wisselkoersen en stijgende grondstofprijzen. Daar komen strengere milieu-eisen bovenop. Die dwingen de automaker duurdere technologie te gebruiken, maar die hogere kosten kunnen niet altijd aan klanten worden doorberekend. Alle tegenvallers bij elkaar kunnen in 2019 oplopen tot zeker 1 miljard euro.

BMW waarschuwde vorige maand bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers al voor een rem op de winst in de komende kwartalen. Het bedrijf zag de nettowinst in het derde kwartaal met bijna een kwart dalen. Het resultaat uit autoverkopen halveerde zelfs.