Heineken neemt alcoholvrij nu wel serieus

Gepubliceerd op | Views: 980 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Heineken timmert stevig aan de weg met zijn alcoholvrije 0.0-variant. Volgens de brouwer is dit ook duidelijk te zien in de verkoopcijfers. Divisiedirecteur Ilaria Lodigiani, die binnen Heineken verantwoordelijk is voor alcoholvrije en alcoholarme bieren (LNA), zegt dat Heineken deze producten nu duidelijk serieus neemt waar dit in het verleden wel anders was.

Lodigiani legt tijdens een bijeenkomst in Amsterdam uit dat circa 5 procent van het totale verkoopvolume van Heineken nu LNA betreft, tot een alcoholpercentage van 3,5 procent. Circa 40 procent van het totaal komt van de zogeheten malt-dranken die onder meer in Afrika en landen rond de evenaar zeer populair zijn. Voorafgaand aan de uitrol van 0.0, en ook de Radler-varianten, was circa 3 procent van het totale volume LNA. In landen waar 0.0 in de markt is gezet, is LNA volgens de Italiaanse goed voor soms wel 10 procent van het volumetotaal. De LNA-groei is al jaren dubbelcijferig volgens Heineken.

Dat Heineken LNA en 0.0 serieus neemt, blijkt volgens de LNA-directeur ook uit de marketingbudgetten. Waar 0.0 in de markt wordt gezet, gaat 20 procent van het marketingbudget van het merk Heineken op aan de promotie van het alcoholvrije pils. 0.0 is momenteel in tientallen landen verkrijgbaar. In januari wordt het ook in de Verenigde Staten geïntroduceerd.

Smaak

Heineken en andere brouwers hebben ook het tij mee. Volgens onderzoekers van Ipsos neemt het percentage niet-alcoholdrinkers toe, ook in Europa. Zeker de jongere generatie laat alcohol steeds meer links liggen. De groei gaat ook hand in hand met de gezondere levensstijl die mensen najagen. Daarin is voor alcohol minder of geen ruimte.

Dat 0.0 populair is, heeft volgens Lodigiani ook te maken met smaak. Niet voor niets duurde het volgens haar een paar jaar alvorens Heineken tevreden was met het eindproduct 0.0.

Overigens moeten Heineken en andere brouwers het met hun alcoholvrije varianten niet alleen van de bierdrinkers hebben. Alcoholvrij bier is ook meer en meer een alternatief voor frisdranken. Het percentage ,,kannibalisme", waarbij LNA marktaandeel afsnoept van de traditionele producten blijft volgens Heineken relatief beperkt.