Bouwuitgaven VS onverwachts lager

Gepubliceerd op | Views: 506 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De bouwuitgaven in de Verenigde Staten zijn in oktober met 0,1 procent afgenomen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat blijkt uit cijfers die de Amerikaanse overheid naar buiten bracht. Economen rekenden in doorsnee op een stijging van 0,4 procent.

In september gingen de Amerikaanse bouwuitgaven met een bijgestelde 0,1 procent omlaag.