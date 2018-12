Europese beurzen flink omhoog

Gepubliceerd op | Views: 469 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen gingen maandag flink vooruit. De wapenstilstand in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China wakkerde de kooplust op de wereldwijde financiële markten aan. Vooral de Europese grondstoffenbedrijven waren in trek na het positieve nieuws van het handelsfront.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel op Wall Street 1,2 procent hoger op 525,61 punten. De MidKap kreeg er 1,8 procent bij tot 709,22 punten. De graadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt dikten tot 2,1 procent aan.

De economische grootmachten China en de VS spraken tijdens de G20-top afgelopen weekeinde in Buenos Aires af om negentig dagen geen nieuwe importtarieven in te voeren, met als doel om binnen die periode een handelsdeal te bereiken. China stemde tevens in om een grote hoeveelheid Amerikaanse producten af te nemen.

Koploper

Staalconcern ArcelorMittal was koploper in de AEX met een winst van ruim 6 procent. In de MidKap stond roestvrijstaalmaker Aperam bovenaan met een plus van 8 procent. Olie- en gasconcern Shell profiteerde van de opleving van de olieprijzen en dikte 2,3 procent aan. Ook de chipbedrijven werden opgepikt. ASMI en Besi wonnen 5,2 en 3,2 procent. ASML steeg 2,5 procent. De chipmachinemaker verwacht wat vertraging in de leveringen van machines bij aanvang van het nieuwe jaar als gevolg van een brand bij toeleverancier Prodrive.

Unilever zakte 0,2 procent. Het levensmiddelenconcern neemt de Indiase divisie Health Food Drinks van GlaxoSmithKline over voor 3,3 miljard euro in cash en aandelen.

Vergadering

Verlichtingsbedrijf Signify was de sterkste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van 6,6 procent na een adviesverlaging door JPMorgan. Air France-KLM hoorde bij de middelgrote fondsen bij de grootste verliezers met een min van 2,1 procent. De Franse pilotenvakbond SNPL wil geld zien van de luchtvaartcombinatie als het doek valt voor de vorig jaar opgerichte prijsvechter Joon.

Een vat Amerikaanse olie steeg 3,9 procent in prijs tot 52,90 dollar. Brentolie kostte 3,6 procent meer op 61,62 dollar per vat. De OPEC vergadert donderdag over een mogelijke productieverlaging. Daarnaast liet Golfstaat Qatar weten zich per 1 januari terug te trekken uit het oliekartel.

De euro was 1,1338 dollar waard, tegen 1,1322 dollar op vrijdag.