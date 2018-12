'Veel interesse in TomTom-divisie'

quote:

steelfighter72 schreef op 3 dec 2018 om 13:56:

De "nieuwe" Nederlandse Philips.... de werkelijke waarde komt pas naar boven drijven bij een buitenlandse overname omdat wij sukkels daartoe zelf niet in staat zijn. We doen het voor een habbekrats weg en we gaan later zeiken, zie je wel 60 euro p/a nu via Microsoft blabla. Beter helemaal geen overname Harold!!! Laat maar lekker naar de 1 gaan en geeft de aandeelhouders een jaarlijkse winstdividend