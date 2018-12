'Gevolgen brand voor ASML nog onzeker'

Gepubliceerd op | Views: 2.426

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het is nog te vroeg om de gevolgen voor chipmachinemaker ASML in te schatten van de brand bij leverancier Prodrive. Dat stellen analisten van UBS die menen dat de achterstand die het bedrijf begin 2019 oploopt, mogelijk later in het jaar kan worden ingelopen. Ook zou ASML een extra toeleverancier kunnen inschakelen.

ASML gaf maandag aan dat het wat vertraging verwacht bij de levering van machines door de brand bij Prodrive. Daarbij ging een deel van de voorraad van elektronische componenten die Prodrive aan ASML levert verloren. ASML verwacht de volledige impact van de brand over een aantal weken te kunnen beoordelen.

UBS heeft een buy-advies voor ASML. Het aandeel in de chipmachinemaker staat maandag rond 11.10 uur 3,9 procent hoger op 154,90 euro.