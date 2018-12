Gepubliceerd op | Views: 1.918

AMSTERDAM (AFN) - Toeleverancier voor de chipindustrie ASM International (ASMI) komt op het favorietenlijstje voor de Benelux van ING. Analisten zijn optimistisch over de vruchten die het bedrijf zal plukken van recente investeringen. Ook over branchegenoot BE Semiconductor Industries (Besi) is de bank positief, ondanks de tegenwind die het bedrijf op dit moment heeft.

Over de gehele linie verwachten kenners een daling van de kapitaalinvesteringen in de halfgeleiderindustrie. De vraag naar zogeheten atomic layer deposition (ALD) zal daarentegen groeien. Dat is juist een technologie waar ASMI op inzet met zijn investeringen, schrijft ING in een analistenrapport. Ook andere producten van ASMI lopen goed, dus is het bedrijf volgens de marktvorsers goed op weg om harder te groeien dan de sector waarin het opereert.

Besi is volgens ING een van de best presterende chiptoeleveranciers in tijden van zwakkere vraag. Het bedrijf verbetert vaak zijn resultaten als het staartje van zo'n mindere periode voor de sector is aangebroken. Op de lange termijn zijn de verwachtingen van ING optimistisch, omdat de vraag naar chips zal stijgen in de auto-industrie, de industrie en bij bedrijven die actief zijn in kunstmatige intelligentie.

ING handhaaft voor zowel ASMI als Besi zijn buy-advies. Het koersdoel wordt bij ASMI verlaagd tot 50 euro en bij Besi naar 28 euro.

Het aandeel ASMI stond maandagochtend omstreeks 10.45 uur 6,3 procent hoger op 39,96 euro. Besi stond 5,25 procent in de plus op 20,16 euro.