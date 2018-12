Gepubliceerd op | Views: 1.461 | Onderwerpen: India

ROTTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Levens- en verzorgingsmiddelenconcern Unilever heeft overeenstemming bereikt met GlaxoSmithKline (GSK) over de overname van de divisie Health Food Drinks. Dat onderdeel is actief in India, Bangladesh en een twintigtal andere landen in de regio. Unilever betaalt een bedrag van 3,3 miljard euro in cash en aandelen.

De overname behelst drie onderdelen: het samengaan van de beursgenoteerde onderdelen van beide bedrijven in India, de overname van een belang van 82 procent in GSK Bangladesh en de verwerving van commerciële activiteiten en bezittingen buiten India.

Met het akkoord is een einde gekomen aan een maandenlange strijd om het onderdeel. Naast Unilever aasde ook het Zwitserse Nestlé op het onderdeel dat in Horlicks zijn belangrijkste merk weet. Horlicks is groot geworden met het maken van een drankje op basis van melk en granen. Daar zijn in India ook onder meer koekjes en granenrepen bijgekomen. Ook het chocoladedrankje Boost valt onder de GSK-dochter.

De deal is de grootste strategische stap van Unilever sinds het concern in oktober zijn plannen voor het verplaatsen van het hoofdconcern naar Rotterdam moest intrekken. India is daarbij de belangrijkste opkomende markt voor Unilever. Vorige week kondigde topman Paul Polman van Unilever zijn vertrek aan.