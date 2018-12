Zwakkere groei Nederlandse industrie

Gepubliceerd op | Views: 736

ZOETERMEER (AFN) - De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in november minder sterk gegroeid dan een maand eerder. Dat blijkt uit cijfers die de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) heeft gepresenteerd.

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt, kwam voor november uit op een stand van 56,1, tegen 57,1 in oktober. Dat is de laagste stand in twee jaar. Een cijfer boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp. Volgens de Nevi was sprake van vertraging bij de productietoename en de groei van de werkgelegenheid. De orderontvangst lag op een vergelijkbaar niveau als in oktober.

De vooruitzichten voor de Nederlandse industrie blijven overigens goed, dankzij de goed gevulde pijplijn aan werk en de goede orderontvangst uit binnen- en buitenland.