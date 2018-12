Bedrijvigheid industrie China licht gestegen

Gepubliceerd op | Views: 624 | Onderwerpen: China

HONGKONG (AFN) - De bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie is in november in een nagenoeg vergelijkbaar tempo gegroeid als in oktober. Dat blijkt uit cijfers die onderzoeksbureaus Markit en Caixin hebben gepubliceerd.

De inkoopmanagersindex steeg fractioneel tot 50,2. Economen rekenden in doorsnee op een stabilisatie op het niveau van 50,1. Een stand van 50 of meer wijst op groei.

Anders dan de cijfers van de overheid die zich meer op de grote Chinese staatsbedrijven richten, mikken Caixin en Markit meer op kleinere private ondernemingen.