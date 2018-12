Omzetstijging voor zakelijke dienstverlening

Gepubliceerd op | Views: 254

DEN HAAG (AFN) - De omzet van de zakelijke dienstverlening steeg in het derde kwartaal met 8,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De stijging is nagenoeg gelijk aan vorig kwartaal, toen was de stijging 8,6 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

De omzetstijging van de zakelijke dienstverlening houdt nu al 22 kwartalen achter elkaar aan. De laatste keer dat de omzet daalde was in het eerste kwartaal van 2013.

De omzet van de IT-dienstverleners steeg met 7,0 procent ten opzicht van een jaar eerder en beleefde de grootste omzetstijging sinds het vierde kwartaal van 2015. Alle branches laten dit kwartaal een stijging zien. Net als voorgaande kwartaal stijgt de uitzendbranche het meest. De stijging van 11,3 procent ten opzichte van een jaar eerder is iets lager dan vorig kwartaal. De branche Markt- en opinie onderzoek laat ook weer een lichte stijging zien van 0,4 procent tegen een daling een kwartaal eerder.