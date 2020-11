Ook piloten KLM akkoord met langere loonsverlaging

Duidelijk een reactie van iemand die alleen nieuwskoppen leest en verder geen verstand van zaken heeft.



Die graaiers hadden al lang een akkoord waarin ze 20% inleveren met de toezegging zo lang nodig.

Dat is volgens mij het tegenovergestelde van graaien.

De graaiers bij KLM zijn de minderverdienende, die krijgen loonsverhoging en een winstdeling....te absurd voor woorden.

Maar deze feiten lees je nergens, want dat haalt aanzienlijk minder ‘hits’ dan piloot bashende koppen.

En waar zijn we in Nederland goed in? Mensen die het beter dan jezelf hebben het keihard misgunnen.

Als ik KLM piloot was geweest had ik Nederland een dikke middelvinger gegeven en was lekker in het buitenland gaan wonen. Lang leve de EU