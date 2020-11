'Coronacrisis blijft drukken op resultaten ING'

AMSTERDAM (AFN) - ING heeft de coronacrisis naar verwachting ook in het derde kwartaal flink gevoeld. Analisten gepolst door persbureau Bloomberg gaan er in doorsnee vanuit dat de winst net als in de voorgaande twee kwartalen flink is gekelderd. De bank presenteert zijn kwartaalcijfers donderdag voorbeurs.

De onderliggende baten schatten de analisten in doorsnee op ruim 4,4 miljard euro, tegen dik 4,6 miljard euro in het derde kwartaal van 2019. Daarop zal ING naar verwachting een onderliggende winst voor belastingen rapporteren rond de 1,2 miljard euro. Dat was een jaar terug nog meer dan 1,9 miljard euro.

Beleggers houden de ogen waarschijnlijk vooral gericht op de stroppenpot van de bank. ING moest in het tweede kwartaal nog meer dan 1,3 miljard euro opzij zetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. Mede daardoor is de nettowinst van de bank toen met meer dan 79 procent gekelderd tot 299 miljoen euro.

Zo rampzalig pakte afgelopen periode waarschijnlijk niet uit. De onderliggende nettowinst is volgens de analistenschattingen gezakt tot circa 855 miljoen euro, van ruim 1,3 miljard euro in het derde kwartaal vorig jaar.

Bij de publicatie van de nieuwe kwartaalcijfers zal de aandacht van beleggers ook uitgaan naar eventuele opmerkingen van ING over de eigen inspanningen om witwassen tegen te gaan. Afgelopen periode kwamen nieuwe kwesties aan het licht. Zo bleken na onderzoek van de Nationale Bank van België de antiwitwascontroles van ING bij de zuiderburen niet helemaal op orde.

Ook werd bekend dat de Poolse dochter van de bank een aantal klanten jarenlang dubieus geld vanuit Rusland liet wegsluizen. Een en ander stond in Amerikaanse staatsgeheime documenten en meldingen van verdachte transacties, die door de kranten Trouw en Het Financieele Dagblad zijn ingezien, de zogeheten FinCEN-files.

ING moest enkele jaren terug nog diep door het stof en beloofde beterschap toen de bank in 2018 voor gebrekkig witwastoezicht een boete kreeg van 775 miljoen euro. Het is niet bekend of de nieuwe kwesties nog kunnen leiden tot extra sancties.