'Wall Street opent hoger op verkiezingsdag VS'

quote: Rowi62 schreef op 3 november 2020 15:15:

Waar moet de NOS het de komende 4 jaar elke dag om 8 uur over hebben als Trump niet wordt herkozen?

Dat is een hele goeie!Twan Huis en die Rat van Rosenthal kunnen dan niet meer afgeven op de zittende president, ze zullen een hele andere manier van presenteren bij zichzelf moeten ontdekken.Dan kunnen ze 4 jaar langen Biden kritiekloos ophemelen, de NOS heeft dan een serieus probleem, nieuwe, jonge presentatoren aantrekken die het niet zien zitten in Biden?Maar! Trump zit er nog, ik zet mijn geld op contract verlenging, nog 4 jaar vuurwerk dus, de tweede en laatste termijn er nog harder in, ik kijk er naar uit.Mocht onvoorzien, bijna volstrekt onmogelijk, Biden toch verkozen worden: alle interesse vanuit mijn kant in de US politiek zal eruit vloeien, dan is het klaar, bij een Biden-lijntje zal je mij niet zien...