Aandeelhouders LSE akkoord met verkoop Borsa Italiana

LONDEN (AFN) - Aandeelhouders van London Stock Exchange (LSE) hebben de beursexploitant groen licht gegeven om Borsa Italiana te verkopen aan Euronext. Die overname is naar verwachting in de eerste helft van 2021 rond.

Euronext, dat onder meer de beurs van Amsterdam exploiteert, sloot begin oktober een overeenkomst met LSE over de overname van het beursbedrijf uit Milaan. LSE ontvangt 4,3 miljard euro voor Borsa Italiana.

Aandeelhouders van LSE moesten nog instemmen met de deal. Het bedrijf achter de Londense beurs moest zijn Italiaanse activiteiten afstoten, om zo mededingingsbezwaren weg te nemen rond de eigen overname van financieel informatieleverancier Refinitiv.

Grootste beursuitbater

Door de overname van Borsa Italiana groeit Euronext uit tot de grootste beursuitbater van Europa. Naast de beurs in Amsterdam, exploiteert het bedrijf ook al de beurzen in onder andere Parijs, Brussel, Dublin en Lissabon. Het gecombineerde bedrijf is naar eigen zeggen goed voor beursnoteringen van meer dan 1800 bedrijven, met een totale marktkapitalisatie van 4,4 biljoen euro.

Euronext trekt bij de overname samen op met de Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Die organisatie investeert namens de Italiaanse staat in bedrijven die van nationaal belang zijn.