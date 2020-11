'Omzet Kendrion stelt teleur'

mwah...redelijk suggestieve, negatieve houding van ING. Hoezo?"Kendrion houdt zich staande""INTORQ, gouden greep""Kendrion vol vertrouwen""Kendrion verbetert bedrijfsresultaat""kendrion klaar voor verdere groei"enzz.. heel veel andere koppen te bedenken.......Ik was in september op de capital markets dayen wat je dan opvalt is dat het merendeel van de financieel analisten zich met name heel druk maakt over de financiële cijfers/ratio's.Kom-op zeg !We zitten midden in een crisis. En een auto-industrie die het sowieso al moeilijk had met omschakeling naar elektrisch.En er dan nog zo goed en slagvaardig doorheen komen? Kijk liever eens naar wat er al voorgesorteerd staat qua producten, samenwerkingen, markten, integratie, expansie in China. Elektrisch rijden, (deels) autonoom rijden, robotisering, medisch, alternatieve energie.Lijkt me allemaal veel belangrijker dan wat precies de ebitda of solvabiliteit eind 2020 zullen zijn.Doen het goed/kordaat om de korte termijn door te komen. Investeren flink. Maken zinnige keuzes (waar kunnen we geld verdienen, nadruk op flexibiliteit en schaalbaarheid).Goed, enthousiast management. Uitgebreid mee gepraat toen de analisten al weer grotendeels vertrokken waren ;-)Niets ten nadele van Veenema, maar van Beurden is toch wel een andere orde van grootte.Kendrion staat er aanzienlijk beter voor dan een paar jaar geleden. Nu de koers nog ;-)Als je ook maar enigszins vertrouwen hebt dat de wereld weer een beetje "normaal" uit de crisis komt, is het voor mij een "no-brainer". Kopen op het huidige koersje, op de plank laten liggen. En er over een paar jaar weer (blij verrast) naar kijken.Disclaimer : (al heel lang) long Kendrion ;-)wijsheid, succes, groeten.