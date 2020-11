'Omzet Kendrion stelt teleur'

AMSTERDAM (AFN) - Kendrion heeft in het derde kwartaal resultaten behaald die minder waren dan verwacht. Vooral de daling van de omzet was een tegenvaller, stellen analisten van ING. De producent van elektromagnetische componenten stelde volgens hen vooral teleur bij zijn divisie voor industriële toepassingen.

Kenners van de bank zijn wel te spreken over de de nettoschulden van Kendrion. Die wist het bedrijf te verlagen, dankzij een hogere positieve kasstroom dan een jaar geleden.

Kendrion kondigde bij zijn kwartaalcijfers aan uit de breiden in China. In het Aziatische land bouwt het bedrijf een fabriek van 28.000 vierkante meter, om zo te profiteren van de verwachte groei van de Chinese industrie. Volgens ING is de aangekondigde productiefaciliteit groter dan aanvankelijk werd verwacht.

ING hanteert een buy-advies voor Kendrion, met een koersdoel van 17,50 euro. Het aandeel stond dinsdag na ruim een uur handelen 0,1 procent lager op 15,82 euro.