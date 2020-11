Onlinewinkel Coolblue gaat laadpalen installeren

ROTTERDAM (AFN) - Webwinkel Coolblue gaat laadpalen verkopen en installeren. Het bedrijf begint daarmee in de omgeving van Rotterdam, Utrecht en Tilburg. Later worden de laadpalen ook geleidelijk aangeboden in de rest van Nederland.

Coolblue installeert de laadpalen zelf, met eigen installateurs. Het 'team laadpalen' van het bedrijf bestaat momenteel uit zo'n 15 man. Dat team moet in het komende halfjaar worden verdubbeld. "Binnenkort start de werving hiervoor", aldus een woordvoerster.

De laadpalen die worden aangeboden zijn van de merken Alfen en EVBox. Met de laadpalen erbij breidt Coolblue zijn installatiedienst verder uit. Het bedrijf installeerde al bijvoorbeeld wasmachines, zonnepanelen en smart home-producten.