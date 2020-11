AEX begint hoger aan verkiezingsdag VS

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag hoger begonnen. Ook elders in Europa gingen de beursgraadmeters verder vooruit na de stevige koerswinsten een dag eerder. Alle ogen zijn gericht op de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, waar de Democraat Joe Biden voor ligt in de peilingen. Op het Damrak vielen de resultaten van AEX-bedrijf DSM in de smaak bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent in de plus op 548,26 punten. De MidKap won 1,8 procent tot 805,82 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 1,5 procent.

DSM behoorde tot de kopgroep bij de Amsterdamse hoofdfondsen, met een plus van dik 2 procent. Het speciaalchemieconcern had opnieuw last van de coronacrisis bij zijn materialentak en zag de omzet en winst dalen in het derde kwartaal. Het bedrijf presteerde desondanks beter dan analisten hadden verwacht. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway sloot de rij met een verlies van 1,2 procent.

Air France-KLM

In de MidKap klom Air France-KLM 3,8 procent. Pilotenvakbond VNV zit nog altijd aan de onderhandelingstafel met KLM over het tekenen van de voorwaarden van de overheidssteun voor de luchtvaartmaatschappij. Alle andere bonden hebben tot dusver getekend.

Kendrion won 2,8 procent bij de kleinere bedrijven. De producent van elektromagnetische componenten zag de omzet dalen in het derde kwartaal. Topman Joep van Beurden kijkt echter positief vooruit. Ook is de onderneming van plan een nieuwe productiefaciliteit in de Chinese stad Suzhou te bouwen.

Adecco

Adecco steeg bijna 4 procent in Zürich. Het uitzendconcern wist de omzetdaling als gevolg van de coronacrisis beperkt te houden in het derde kwartaal. Doordat lockdowns in de zomer werden versoepeld, trok ook de vraag naar flexibele arbeidskrachten enigszins aan. Concurrent Randstad won 2,5 procent in Amsterdam.

In Parijs dikte BNP Paribas ruim 6 procent aan. De grootste bank van Frankrijk zag de kwartaalwinst minder sterk dalen dan gevreesd, dankzij goede prestaties met de handel in obligaties en grondstoffen. AB Foods daalde 1,6 procent in Londen. De coronacrisis weegt zwaar op de resultaten van het moederconcern van kledingketen Primark. Primark wordt hard geraakt door de lockdowns omdat het online geen producten verkoopt.

De euro was 1,1682 dollar waard, tegenover 1,1633 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,6 procent tot 37,40 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent meer op 39,47 dollar per vat.