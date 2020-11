Coronacrisis zorgt voor sterke winstval moederbedrijf Primark

LONDEN (AFN) - De coronacrisis weegt zwaar op de resultaten van Associated British Foods, het moederconcern van kledingketen Primark. Doordat veel winkels vanwege lockdowns de deuren gesloten hielden, kelderde de winst het afgelopen jaar.

Daarbij was Primark een van de hardst geraakte kledingwinkels, omdat het online geen producten verkoopt. In de zomerperiode was er sprake van een sterk herstel, maar momenteel zijn veel landen waar Primark filialen heeft weer maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Onder meer in Ierland, België, Frankrijk, Spanje en Slovenië zijn de winkels dicht. Dat kost het bedrijf per maand honderden miljoenen ponden.

Primark is goed voor meer dan de helft van de winst van AB Foods, dat ook actief is in de voedingsmiddelen- en suikersector. Die onderdelen deden het in het afgelopen boekjaar wel goed, omdat veel mensen thuis blijven en meer geld uitgeven aan deze producten.

De aangepaste winst voor belastingen van AB Foods kwam het afgelopen jaar 35 procent lager uit op 914 miljoen pond, iets meer dan 1 miljard euro. De totale omzet van het concern nam met 12 procent af tot 13,9 miljard pond.