Uitzender Adecco beperkt omzetdaling in zomermaanden

ZÜRICH (AFN) - Uitzendconcern Adecco heeft in het derde kwartaal de daling van de omzet als gevolg van de coronacrisis beperkt gehouden. Doordat lockdowns in de zomer werden versoepeld, trok ook de vraag naar flexibele arbeidskrachten enigszins aan. Topman Alain Dehaze waarschuwt desondanks dat de weg naar herstel vol "hobbels" zit nu het coronavirus zich opnieuw snel verspreidt.

De omzet van Adecco daalde in de drie maanden tot en met september met 15 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het gaat om de autonome omzet, die wordt gecorrigeerd voor het aantal werkdagen, wisselkoersen en eventuele overnames of desinvesteringen.

In het tweede kwartaal, waarin wereldwijd landen het openbaar leven deels stillegden om de virusuitbraak in te dammen, had Adecco nog te maken met een afname van 28 procent.

Winst

Onder de streep hield Adecco 80 miljoen euro aan winst over, wat fiks minder is dan de 179 miljoen euro in het derde kwartaal van 2019. Onder andere hogere herstructureringslasten in Duitsland waren daar de oorzaak van.

De concurrent van Randstad verklaart tot nu toe nog geen grote impact te zien van hernieuwde lockdowns die bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk afkondigden. Wel verwacht de top van Adecco dat de aanscherping van de maatregelen tegen het coronavirus het eigen herstel zal vertragen.