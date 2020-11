'Beurshandel in teken verkiezingen VS'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal dinsdag naar verwachting hoger openen. Ook de andere Europese beurzen lijken in het groen te beginnen. De beurshandel staat vooral in het teken van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Op Beursplein 5 kwamen speciaalchemieconcern DSM en de producent van elektromagnetische componenten Kendrion met resultaten.

Beleggers lijken alvast voor te sorteren op een overwinning van Joe Biden. De Democraat Biden ligt voor in de landelijke peilingen en zou voorstander zijn van een groter coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie. De verkiezingsuitslagen in de Verenigde Staten zullen dinsdag gefaseerd binnenkomen, mede doordat er dit jaar meer dan normaal per post wordt gestemd. Het is daardoor onzeker wanneer de definitieve uitslag bekend is. Ook zou president Donald Trump bij verlies de uitslag nog kunnen aanvechten.

Speciaalchemieconcern DSM zag de omzet en winst dalen in het derde kwartaal. Het bedrijf had opnieuw last van de coronacrisis bij zijn materialentak, die producten levert aan de auto-industrie. Bij de verkopen van voedingsingrediënten kampte DSM met negatieve wisselkoerseffecten.

Air France-KLM

Galapagos liet weten dat het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) zich buigt over de vergunningsaanvraag voor het middel filgotinib voor de behandeling van matig tot ernstige colitis ulcerosa, een chronische ontsteking aan de darmen. Volgens de biotechnoloog is de aanvraag gevalideerd en wordt deze nu geëvalueerd door de toezichthouder.

Ook Air France-KLM blijft in de schijnwerpers staan. Pilotenvakbond VNV zit nog altijd aan de onderhandelingstafel met KLM over het tekenen van de voorwaarden van de overheidssteun voor de luchtvaartmaatschappij. Alle bonden hebben tot dusver getekend, behalve de VNV.

Kendrion

Kendrion zag de omzet en nettowinst dalen in het derde kwartaal. Topman Joep van Beurden van de producent van elektromagnetische componenten verwacht dat de moeilijke marktomstandigheden zich de komende periode zullen voortzetten. Hij kijkt evenwel positief vooruit. De onderneming is van plan een nieuwe productiefaciliteit in de Chinese stad Suzhou te bouwen.

De Europese beurzen begonnen de week met stevige winsten. De AEX-index sloot maandag 1,9 procent hoger op 543,91 punten en de MidKap steeg 2 procent tot 791,47 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 2,1 procent aan. Ook Wall Street ging flink vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 1,6 procent in de plus op 26.925,05 punten. De brede S&P 500 steeg 1,2 procent en techbeurs Nasdaq won 0,4 procent.

De euro was 1,1660 dollar waard, tegenover 1,1633 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 36,76 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 38,86 dollar per vat.