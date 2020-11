Kendrion wil verder uitbreiden in China

ZEIST (AFN) - Kendrion wil uitbreiden in China. De onderneming is van plan een nieuwe productiefaciliteit in de Chinese stad Suzhou bouwen. De producent van elektromagnetische componenten meldde dat bij de handelsupdate over het derde kwartaal. Daaruit kwam naar voren dat in het Aziatische land sprake is van groei.

Kendrion sloot het derde kwartaal af met een omzet van 98,6 miljoen euro. Dat betekende op jaarbasis een daling van 4 procent. Exclusief remmenmaker INTORQ, die eerder werd overgenomen, zou de min 16 procent zijn. Door de crisis is vooral de auto-industriedivisie van Kendrion geraakt. Ten opzichte van het tweede kwartaal was sprake van herstel, maar op jaarbasis blijven de opbrengsten achter. Ook de industrietak heeft stevig te lijden gehad van de crisis, maar toont nu herstel. Beide divisies zijn goed voor circa 50 procent van de omzet.

Het bedrijfsresultaat lag met 11,4 miljoen euro 6 procent hoger dan een jaar eerder. Dit kwam ook door de bijdrage van INTORQ en door de groei in China. Het voornemen is om in China een productiefaciliteit van 28.000 vierkante meter te bouwen. De nettowinst viel met 1,6 miljoen euro bijna een kwart lager uit.

Topman Joep van Beurden van Kendrion verwacht dat de moeilijke marktomstandigheden zich de komende periode zullen voortzetten. Hij kijkt evenwel positief vooruit.