Handelstak stut resultaten BNP Paribas

PARIJS (AFN) - De Franse bank BNP Paribas heeft in het derde kwartaal een lagere winst in de boeken gezet. Maar de afname van het resultaat was niet zo groot als verwacht, omdat het financiële concern goed presteerde met de handel in obligaties en grondstoffen.

Het nettoresultaat van grootste bank van Frankrijk nam met 2,3 procent af tot bijna 1,9 miljard euro. De opbrengsten bleven nagenoeg gelijk ten opzichte van een jaar terug op een kleine 10,9 miljard euro. Door de beweeglijkheid van de financiële markten steeg de omzet uit de handel in onder meer valuta en grondstoffen fors.

BNP zette minder geld opzij voor het opvangen van slechte leningen door de coronapandemie en verstrekte minder leningen. BNP sprak van een geleidelijk herstel in de belangrijkste markten waar het actief is, Frankrijk en Italië, gesteund door overheidsingrepen en programma's om de economie te helpen.