Bayer treft geen regelingen rond Roundup, mogelijk nieuw proces

Amerika werkt met jury-rechtspraak.



Heel simpel gesteld: de jury bepaalt of iemand schuldig is, de rechter bepaalt daarna de strafmaat.

Inderdaad het grootste debet van de Amerikaanse rechtssysteem. Valt me nog mee dat een jury 5G niet de schuld geeft van migraine o.i.d.RoundUp is nog steeds vrij te verkrijgen want het is niet bewezen dat het kankerverwekkend is. Maar een zondebok is makkelijk aan te wijzen en "You can't prove a negative". En het maakt ook niet uit of een autoriteit RoundUp goedkeurt want dan is het natuurlijk corrupt. Ik vind het wel goed van ze dat ze hun rug recht houden en zich niet laten koeieneren door het zondebok sentiment.