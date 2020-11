Omzet optiekbedrijf EssilorLuxottica omlaag

CHARENTON-LE-PONT (AFN) - De omzet van de Frans-Italiaanse brillen- en lenzenverkoper EssilorLuxottica is in het derde kwartaal wederom gedaald vanwege de coronacrisis. Maar de klap was veel minder groot dan in de eerste helft van het jaar, toen door de lockdownmaatregelen veel optiekwinkels werden gesloten en er veel minder brillen en lenzen werden verkocht.

EssilorLuxottica zette in de meetperiode een omzet van iets meer dan 4 miljard euro in de boeken. Dat is 1,1 procent minder dan een jaar eerder. Wat regio's betreft kreeg het concern de afgelopen maanden de zwaarste klap in Latijns-Amerika, door de aanhoudende corona-impact. In Europa en de Verenigde Staten was zelfs sprake van een kleine groei van de opbrengsten.

De afgelopen maanden constateerde EssilorLuxottica dat de vraag naar optische producten "structurele veerkracht" heeft. De komende maanden worden met een voorzichtig vertrouwen bekeken, aangezien het niet duidelijk is hoe corona zich verder zal ontwikkelen en hoe groot van omvang de opgekropte vraag in de oogzorg- en brillenindustrie is.

EssilorLuxottica laat in het handelsbericht dinsdag overigens niks los over de overname van de Nederlandse branchegenoot GrandVision. Laatstgenoemde deed dat onlangs in zijn handelsbericht overigens wel. De twee partijen staan in twee zaken tegenover elkaar in de rechtszaal nadat EssilorLuxottica GrandVision ervan had beschuldigd geen inzicht te willen geven in wat het bedrijf deed om de coronacrisis te doorstaan. Een eerste zaak werd gewonnen door het Nederlandse bedrijf. De overnamedeal staat nog wel steeds in de planning.