DSM voelt crisis nog steeds bij materialentak

HEERLEN (AFN) - Speciaalchemieconcern DSM heeft in het derde kwartaal opnieuw last gehad van de coronacrisis bij zijn materialentak, die bijvoorbeeld producten levert aan de auto-industrie. Bij de verkopen van voedingsingrediënten in de afgelopen periode was sprake van tegenwind van negatieve wisselkoerseffecten.

De totale omzet uit voortgezette activiteiten zakte in het derde kwartaal op jaarbasis met 4 procent tot bijna 2 miljard euro. Bij de materialentak, die DSM grotendeels gaat verkopen, daalde de omzet met 17 procent. Bij de grotere divisie Nutrition werd wel meer verkocht, maar hier was een duidelijk effect van valutakoersen te zien, waardoor uiteindelijk de omzet onveranderd bleef in vergelijking met een jaar eerder.

De nettowinst kwam uit op 183 miljoen euro, een daling van 23 procent. Over de eerste negen maanden van dit jaar werd een omzet behaald van ruim 6 miljard euro en een nettoresultaat van 453 miljoen euro.