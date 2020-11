Stevige winsten op Aziatische beurzen

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurzen in de Aziatische regio lieten dinsdag stevige winsten zien. Beleggers trokken zich op aan de flink hogere slotstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door de hoop dat Joe Biden de Amerikaanse presidentsverkiezingen gaat winnen. De Democraat Biden, die voor ligt in de peilingen, zou namelijk voorstander zijn van een groter coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie. Een sterker dan verwachte toename van de bedrijvigheid van de industrie in de Verenigde Staten in oktober bood eveneens steun aan de handel.

In Japan waren de financiële markten gesloten vanwege een nationale feestdag. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 1,1 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 2,2 procent. In Seoul dikte de Kospi 1,7 procent aan. De All Ordinaries in Sydney kreeg er 1,9 procent bij. De Australische centrale bank schroefde het belangrijkste rentetarief conform verwachting terug tot 0,1 procent in een poging de economie te ondersteunen.