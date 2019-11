Weer cijferstroom op beurzen

Gepubliceerd op | Views: 663

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam staat komende week weer bol van de bedrijfsresultaten, met onder meer supermarktbedrijf Ahold Delhaize, chemieconcern DSM, tankopslagbedrijf Vopak en staalreus ArcelorMittal, die inzage in de boeken geven. Verder blijft de aandacht uitgaan naar ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China.

De Britse premier Boris Johnson laat het idee van een brexit zonder overeenkomst varen, nu de deadline van 31 oktober is gepasseerd. Hij zou dat hebben geschreven in een verkiezingsmanifest voor zijn Conservatieve partij. De VS en China zeiden op hun beurt dicht bij het bereiken van een gedeeltelijk handelsakkoord te zijn. Uit beide landen volgen deze week ook cijfers over de handelsbalansen.

Aan het bedrijvenfront is het maandag onder meer de beurt aan Vopak en PostNL. Een dag later gaat de aandacht uit naar de handelsupdate van DSM. Die dag doet ook luchtvaartconcern Air France-KLM zijn langverwachte strategie uit de doeken. Het Nederlands-Franse bedrijf joeg beleggers onlangs nog schrik aan in door sterk opgelopen kosten.

Ahold Delhaize

Ahold Delhaize krijgt met zijn handelsupdate woensdag gezelschap van onder meer chemicaliëndistributeur IMCD en roestvrijstaalmaker Aperam. De resultaten van onder meer ArcelorMittal, bouwer BAM, en beursuitbater Euronext staan voor donderdag op de rol. Op de laatste handelsdag van de week volgt nog een pluk cijfers waaronder die van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis.

Ook internationaal is de agenda bomvol met onder meer de resultaten van automakers, Honda, Toyota, BMW en Ferrari en luchtvaartondernemingen Norwegian Air, Lufthansa en Ryanair. Verder staan cijferberichten aan taxibedrijf Uber, luxemerk Hugo Boss, uitzender Adecco, verzekeraars Allianz en AXA, sportartikelenmaker Adidas en techinvesteerder en telecomreus SoftBank op de agenda.

Verder volgen er cijfers over de fabrieksorders en het consumentenvertrouwen in de VS. Ook wordt een reeks cijfers over de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector in belangrijke economieën gepubliceerd. Beleidsmakers van de Bank of England komen ook deze week bijeen.