RIYAD (AFN/DPA) - Het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco heeft eindelijk groen licht gekregen voor zijn beursgang. Op de markten werd lang uitgekeken naar die mededeling. Om uiteenlopende redenen werd de moeder aller beursgangen eerder uitgesteld.

Saudi Aramco gaf zondag nog geen precies tijdspad en ook het uitgiftevolume van de aandelen staat nog open. In Arabische media wordt de datum van 11 december genoemd.

De beursgang maakt onderdeel uit van het plan van de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman om de economie van het land anders in te richten. Daarmee wil het minder afhankelijk worden van de olie-industrie. De inkomsten van de beursgang worden geïnvesteerd in andere economische sectoren.

Maximaal 1500 miljard

Saudi Aramco is de grootste olieproducent ter wereld en tevens een van de meest winstgevende bedrijven wereldwijd. In de voorbije jaren zijn de plannen voor een beursgang herhaaldelijk stopgezet of uitgesteld. Onder meer de onrust na de moord op journalist Jamal Khashoggi en de aanslagen op Saudische olie-installaties zouden reden geweest zijn voor het uitstel. Verder was er naar verluidt eerder te weinig interesse van grote beleggers.

Schattingen over de omvang van de beursgang lopen sterke uiteen. Bin Salman, die feitelijk heerst over Saudi Arabië, had gehoopt op een waardering van het bedrijf van een slordige 2000 miljard dollar. Analisten rekenen nu in doorsnee op een waardering van maximaal 1500 miljard dollar.

Zelfs bij de verkoop van een paar procent van de aandelen en bij een lage waardering, zal sprake zijn van de grootste beursgang ooit. Die eer komt nu nog toe aan het Chinese Alibaba dat in 2014 voor circa 25 miljard dollar zijn debuut op Wall Street beleefde.