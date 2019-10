WeWork kondigt ingrepen aan

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (AFN) - WeWork, de verhuurder van gedeelde werkruimtes die ook in Nederland actief is, zet het mes in zijn personeelsbestand. De leiding van het bedrijf heeft medewerkers meegedeeld dat er nog deze maand ingrepen worden aangekondigd.

Nieuwbakken bestuurders Artie Minson en Sebastian Gunningham en mede-oprichter Miguel McKelvey maakten bekend dat kostenbesparingen gepaard zullen gaan met ontslagen.

Eerder gingen al geluiden op dat WeWork, dat recent de plannen voor een beursgang in de ijskast zette, met een banenreductie zou komen. Daarbij zouden duizenden moeten vrezen voor hun baan. Eind juni telde moederbedrijf The We Company 12.500 werknemers.