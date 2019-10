VNC-leden tegen cao-voorstel KLM

Gepubliceerd op | Views: 35 | Onderwerpen: CAO, luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - Leden van cabinevakbond VNC hebben het cao-voorstel van KLM verworpen. Na een lange dag "vol discussie en beraad", stemde 80 procent van de VNC-leden tegen het onderhandelingsresultaat. De cabinebond is de grootste van de acht vakbonden bij KLM. Met de afwijzing lijken acties onvermijdelijk.

Met name het loonbod van KLM in combinatie met de looptijd was voor de cabinemedewerkers te mager. KLM maakt volgens de VNC de laatste jaren enorme winsten en de economie draait goed. Volgens de ledenraad van de bond is het daarom hoog tijd voor een "goede structurele loonsverhoging". Het sectiebestuur beraadt zich nu op te nemen vervolgstappen.

De maatschappij en bonden bereikten eerder deze week een onderhandelingsresultaat. Het grondpersoneel krijgt er in vier stappen 8,5 procent salaris bij, waarbij de winstdelingsregeling wordt aangepast. Cabinepersoneel en piloten krijgen 7 procent meer salaris in drie stappen. Zij houden de winstdelingsregeling zoals die al gold. De cao heeft een looptijd van twee jaar en negen maanden en gaat met terugwerkende kracht op 1 juni dit jaar in. VNC en FNV Cabine lieten zich direct al kritisch uit over het voorstel.

Toestemming

Om hun cao-eisen kracht bij te zetten werkte cabinepersoneel al strikter volgens cao-afspraken. KLM heeft onder meer toestemming van VNC nodig als zij een vlucht wil uitvoeren die qua werk- en rusttijden buiten de cao-afspraken valt. Als VNC meer compensatie eist of geen toestemming meer verleent, boet KLM onder meer aan flexibiliteit in. VNC sprak voorafgaand aan het laatste overleg met KLM van een laatste kans voor de onderneming.

De afgelopen tijd werd er verschillende keren onderhandeld over de cao's, maar dat liep steeds op niets uit. Het grondpersoneel besloot daarop enkele keren het werk een paar uur neer te leggen. De acties leidden tot uitval van vluchten en kostten KLM tientallen miljoenen euro's.

Ledenraadpleging

FNV Cabine houdt later deze maand een aantal informatiesessies. Tijdens deze ledenraadpleging kunnen leden vóór of tegen stemmen. De bond waarschuwde al dat als het eindbod wordt afgewezen, dit onherroepelijk leidt tot acties.

KLM noemt de afwijzing onbegrijpelijk en wacht de motivatie van de VNC af. Het onderhandelingsresultaat doet volgens de maatschappij recht aan de medewerker, de klant en de snel veranderende internationale marktomstandigheden.