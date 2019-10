Hoop op rentestap stuwt Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 1.638

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten de handel uitgegaan. Daar zag het in eerste instantie niet naar uit na tegenvallende cijfers over de Amerikaanse dienstensector. Die wakkerden zorgen over de staat van de economie verder aan. Beleggers lijken hun hoop op de Federal Reserve te hebben gevestigd. Mindere macrocijfers kunnen de centralebankenkoepel ertoe bewegen om met een renteverlaging te komen.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,5 procent hoger op 26.201,04 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 2910,63 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 1,1 procent omhoog tot 7872,27 punten.

De groei van de bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector kwam in september uit op het laagste niveau in drie jaar tijd. Bij de fabrieksorders was op maandbasis sprake van een lichte daling. Eerder deze week kwamen ook al mindere cijfers over de industrie, waardoor de kans dat Fed zal ingrijpen door de markten hoger wordt ingeschat.

Facebook

Bij de bedrijven had Tesla het zwaar te verduren. De maker van elektrische auto's verloor 4,2 nadat bekend werd dat het bedrijf er toch niet in is geslaagd in het derde kwartaal 100.000 elektrische auto's bij klanten af te leveren.

Verder stond Facebook (plus 2,7 procent) in de schijnwerpers. De techreus kondigde de komst van berichtenapp Threads aan. Daarmee kan het nog nadrukkelijker de strijd aan met concurrent Snap. Het bedrijf achter de app Snapchat verloor 3,4 procent. Betaalbedrijf PayPal (plus 1,3 procent) zou op zijn beurt op het punt staan om het cryptomuntproject libra-project van Facebook te verlaten.

GoPro

GoPro zag 19 procent van zijn waarde verdampen. De maker van actiecamera's maakte bekend dat de levering van zijn nieuwste camera's vertraging oploopt. PepsiCo gaf een kijkje in de boeken en rekent op mogelijk meer omzet dan eerder werd verwacht. De maker van Pepsi en Lay's-chips werd 3 procent hoger gezet. Bier- en drankenmaker Constellation Brands sloot ruim 6 procent lager na cijfers.

De euro was 1,0970 dollar waard, tegen 1,0990 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 52,31 dollar. Brentolie daalde 0,2 procent in prijs tot 57,61 dollar per vat.