'Banken moeten negatieve rente doorberekenen'

Wat de ECB doet is illegaal en hebben geen mandaat om 0,5% boete op te leggen aan banken voor de repo-rente. Dit is een ordinaire belastingheffing op het bezit van liquiditeiten. Maar goed, de ECB trekt nu eenmaal alles naar zich toe en bij gebrek aan tegenwicht overtreden ze nu voor de 8ste maal hun mandaat.Welke idiote Centrale Bank doet b.v. niets anders dan Europese obligaties opkopen. Straks zitten wij met de gebakken peren en waardeloze bonds. En ja, hoor. De inflatie vliegt omhoog (was de bedoeling)."t Omgekeerde wordt bewerkstelligd.Dit infantiele gedoe is echt geen grandioos doorslaand Keynesiaans succes te noemen.