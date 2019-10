'Italië praat in Brussel over oudste bank'

Gepubliceerd op | Views: 247 | Onderwerpen: Italië

ROME (AFN/RTR) - De Italiaanse probleembank Monte dei Paschi di Siena raakt op korte termijn mogelijk een groot deel van zijn slechte leningen kwijt. Italië zou volgens ingewijden met beleidsmakers in Brussel praten over een plan waarbij de bank wordt bevrijdt van twee derde van die betreffende schuldpapieren. Daarmee zou worden voorgesorteerd op een verkoop van de oudste bank ter wereld.

Monte dei Paschi gaat gebukt onder een grote schuldenlast en een derivatenschandaal. De bank stond jarenlang in de schijnwerpers als onderdeel van de Italiaanse bankencrisis. In 2017 greep de Italiaanse overheid noodgedwongen in en kreeg daarmee 68 procent van de bank in handen.

In de voorbije jaren wist Monte dei Paschi al 30 miljard euro aan slechte leningen af te schudden. Nog altijd staat daar een bedrag van 16 miljard euro open. Een deal met Brussel zou het percentage slechte lenigen van het totaal tot circa 5 procent reduceren. Dat percentage geldt doorgaans als criterium voor banken die schoon schip maken.