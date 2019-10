Kleine winst voor AEX-index

Gepubliceerd op | Views: 638

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam is donderdag met een bescheiden winst de handel uitgegaan. Daarmee toonde de graadmeter iets van herstel na de zware tik een dag eerder. Beleggers verwerkten onder meer tegenvallende cijfers over de Amerikaanse dienstensector. Die zorgden op Beursplein 5 kortstondig voor een dip. Verder zorgden berichten over Amerikaanse heffingen op Europese producten voor reuring.

De AEX-index sloot de sessie 0,1 procent hoger op 558,50 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 803,24 punten. De beurs in Londen daalde 0,7 procent en Parijs won 0,3 procent. In Frankfurt was de beurs gesloten vanwege de Dag van de Duitse eenheid.

De aanhoudende handelsspanningen zetten vooral grondstofbedrijven onder druk. ArcelorMittal was met een verlies van 1,4 procent de sterkste daler in de AEX. Roestvrijstaalmaker Aperam (min 2,3 procent) stond in de MidKap bij de sterkste dalers. In Londen verloren mijnbouwers en grondstofhandelaren als Rio Tinto, Glencore en Antofagasta aan beurswaarde.

Importheffingen VS

De Verenigde Staten maakten bekend de Europese Unie onder meer importheffingen van 10 procent op vliegtuigen op te leggen. Vliegtuigbouwer Airbus won ondanks die maatregel in Parijs 4,3 procent aan beurswaarde. Het Amerikaanse tarief viel namelijk lager uit dan waar rekening mee werd gehouden.

Verder stonden luxemerken als het Franse Kering en LVMH, die tot 0,8 procent wonnen, in de schijnwerpers. De VS laat qua heffingen luxegoederen als lederen tassen en champagne buiten beschouwing. Wel worden tarieven van 25 procent voor andere goederen, zoals kaas, wijn, boter en whisky van kracht. De heffingen treden op 18 oktober in werking.

Koersen

In de MidKap verloor PostNL 2,7 procent. Het postbedrijf staat voor een fusie met branchegenoot Sandd. Dat bedrijf kreeg op zijn beurt een boete van de Inspectie SZW vanwege het mogelijk onderbetalen van werknemers.

Hennes & Mauritz (H&M) won 4,2 procent in Stockholm na cijfers. De Britse retailer Ted Baker kelderde in Londen 40 procent na een winstalarm.

De euro was 1,0990 dollar waard, tegen 1,0957 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent goedkoper op 51,90 dollar. Brentolie daalde 1 procent in prijs tot 57,13 dollar per vat.