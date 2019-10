AEX kleurt lichtgroen

Gepubliceerd op | Views: 1.531

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs stond donderdagmiddag een fractie hoger, na de dikke min een dag eerder. Elders in Europa was het beeld gemengd. Daarbij viel met name het forse verlies in Londen op. Beleggers verwerken onder meer de aankondiging van de Verenigde Staten die importtarieven wil invoeren op Europese goederen.

De AEX-index op Beursplein 5 stond kort na de openingsbel in New York 0,3 procent hoger op 559,64 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 806,25 punten. De beurs in Londen daalde 0,9 procent en Parijs won 0,5 procent. In Frankfurt is de beurs gesloten vanwege de Dag van de Duitse eenheid.

De Verenigde Staten willen de Europese Unie onder meer importheffingen van 10 procent op vliegtuigen opleggen. Vliegtuigbouwer Airbus won ondanks die maatregel in Parijs 4 procent aan beurswaarde. Het Amerikaanse tarief viel namelijk lager uit dan waar rekening mee werd gehouden.

Galapagos

Verder stonden luxemerken als het Franse Kering en LVMH, die tot 1,5 procent wonnnen, in de schijnwerpers. De VS laat qua heffingen luxegoederen als lederen tassen en champagne buiten beschouwing. Wel worden tarieven van 25 procent voor andere goederen, zoals kaas, wijn, boter en whisky van kracht. Evengoed wonnen drankenproducenten Pernod-Ricard en Rémy Cointreau tot 5 procent.

De AEX-index werd aangevoerd door biotechnologiebedrijf Galapagos, dat 3,1 procent aan beurswaarde won. Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij met een verlies van 1,6 procent.

Boete Sandd

In de MidKap verloor PostNL 2 procent. Het postbedrijf staat voor een fusie met Sandd. Dat bedrijf kreeg op zijn beurt een boete van de Inspectie SZW vanwege het mogelijk onderbetalen van werknemers. Kabel- en telecomconcern Altice Europe (plus 1,1 procent) profiteert volgens kenners van herfinancieringen, waarmee het zijn rentelasten verlaagt.

Hennes & Mauritz (H&M) won 4,9 procent in Stockholm. Het Zweedse kledingconcern kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers. In Kopenhagen daalde Bang & Olufsen 2,7 procent. De Deense fabrikant van luxe tv's en geluidsapparatuur zag de kwartaalomzet flink dalen. De Britse retailer Ted Baker kelderde in Londen 33,4 procent na een winstalarm.

De euro was 1,0956 dollar waard, tegen 1,0957 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent goedkoper op 51,87 dollar. Brentolie daalde 1,3 procent in prijs tot 56,99 dollar per vat.