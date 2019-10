Rustige opening op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 247

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met minieme winsten aan de handelsdag begonnen, na zware verliezen een dag eerder. Beleggers op Wall Street blijven gespitst op signalen over de staat van de wereldwijde economie. Daarnaast kwam een aantal bedrijven met kwartaalcijfers.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,1 procent hoger op 26.089 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2891 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 7797 punten.

De Amerikaanse beursgraadmeters sloegen dinsdag en woensdag nog dieprood uit, onder andere door een tegenvallend cijfer over de Amerikaanse industrie. Veel aandacht gaat dan ook uit naar cijfers over de bedrijvigheid in de dienstensector die marktonderzoekers Markit en ISM later op de dag publiceren.

Tesla

Bij de bedrijven steeg PepsiCo 2,5 procent na inzage te hebben gegeven in de boeken. De maker van onder meer frisdrankmerk Pepsi en Lay's-chips rekent mogelijk op meer omzet dan waar eerder vanuit werd gegaan.

Maker van elektrische auto's Tesla is er in het derde kwartaal niet in geslaagd om 100.000 elektrische auto's bij klanten af te leveren. Topman Elon Musk zei vorige week nog dat Tesla een goede kans had om dat aantal wel te overschrijden. Beleggers zetten het aandeel 4,6 procent lager.

GoPro kelderde 19 procent. De maker van actiecamera's maakte bekend dat de levering van zijn nieuwste camera's vertraging oploopt, wat negatief doorwerkt op de jaaromzet.