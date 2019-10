Gepubliceerd op | Views: 923

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken donderdag vrijwel vlak te beginnen, na de zware koersverliezen van de afgelopen dagen. Beleggers op Wall Street blijven gespitst op verdere ontwikkelingen aan het handelsfront en buigen zich over een reeks macro-economische gegevens uit de Verenigde Staten. Daarnaast opende snack- en frisdrankproducent PepsiCo de boeken.

De graadmeters op Wall Street moesten dinsdag en woensdag fors verliezen slikken, vooral door een tegenvallend cijfer over de Amerikaanse industrie. Op de financiële markten heerst vrees voor een recessie. Ook hangen de handelsspanningen boven de markt door de strafheffingen die de VS willen invoeren op Europese goederen als vergelding voor illegale subsidies voor vliegtuigbouwer Airbus. De Europese Unie gaf aan klaar te staan voor vergeldingsmaatregelen.

Kort na opening komen marktonderzoekers Markit en ISM met cijfers over de bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector. Deze gegevens zullen nauwlettend worden bestudeerd na het teleurstellende ISM-cijfer over de industrie eerder deze week. Tevens is er informatie over de uitkeringsaanvragen, de fabrieksorders en orders voor duurzame goederen. Vrijdag komt het belangrijke Amerikaanse banenrapport van de overheid.

PepsiCo

PepsiCo verwacht zijn omzetdoel voor dit jaar te halen of zelfs te overtreffen. Het concern deed in eigen land vooral goede zaken met zijn chipsdivisie Frito-Lay, maar ook de verkopen van frisdrank trokken aan. Ook drankenconcern Constellation Brands publiceerde cijfers, net als woninginrichter Bed Bath & Beyond.

Tesla staat een lagere opening te wachten. Het bedrijf is er in het derde kwartaal niet in geslaagd om 100.000 elektrische auto's bij klanten af te leveren. Topman Elon Musk zei vorige week nog dat Tesla een goede kans had om dat aantal te overschrijden. De leveringen bleven steken op 97.000 auto's.

GoPro

GoPro gaat naar verwachting stevig in het rood openen, na een winst- en omzetalarm voor dit jaar. De levering van de nieuwste actiecamera's van GoPro is vertraagd.

De Dow-Jonesindex eindigde woensdag 1,9 procent lager op 26.078,62 punten. De brede S&P 500 zakte 1,8 procent naar 2887,61 punten en techbeurs Nasdaq verloor 1,6 procent tot 7785,25 punten.