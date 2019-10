Achmea verkoopt LTC Training

Gepubliceerd op | Views: 199 | Onderwerpen: verzekeringen

ZEIST (AFN) - Verzekeraar Achmea verkoopt Leefstijl Trainingscentrum (LTC Training) aan NextSteps.nu. Een gezonde groei en verdere ontwikkeling van LTC Training zouden beter gewaarborgd zijn buiten Achmea. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

LTC Training is in het begin van de jaren negentig opgericht. Sinds enkele jaren was LTC Training volledig in handen van Achmea. Het gaat om een landelijk opererende netwerkorganisatie met zo’n 45 zelfstandige trainers en coaches. Zij zijn gespecialiseerd in het optimaliseren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het begeleiden van veranderingstrajecten binnen organisaties. Koper NextSteps.nu is ook in deze branche actief.

De bestaande contractafspraken over de dienstverlening aan klanten van Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis, alledrie onderdeel van Achmea, gaan over naar NextSteps.nu. Datzelfde geldt voor contractafspraken met partijen buiten Achmea.