'Altice profiteert met herfinancieringen'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Kabel- en telecomconcern Altice Europe trekt profijt uit gunstige omstandigheden op de kredietmarkt, schrijven analisten van Bank of America Merrill Lynch (BofAML). Door "proactief" leningen te herfinancieren, verlicht het bedrijf de rentelast.

De marktvorsers menen verder dat het aandeel Altice vooral in beweging kan komen als de Franse onderneming een belang verkoopt in Altice USA, de verzelfstandigde Amerikaanse zusteronderneming van de Fransen.

Wat derdekwartaalresultaten betreft, verwachten analisten dat de verkoop aan consumenten in Frankrijk mogelijk minder sterk is dan in het tweede kwartaal. De internationale tak van Altice Europe heeft het naar verwachting zwaar door kwakkelende resultaten op de zakelijke Portugese markt en grote concurrentiedruk in Israël, aldus de analisten.

Het aandeel Altice stond donderdag omstreeks 12.10 uur 3,1 procent hoger op 4,86 euro.