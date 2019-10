Beurzen verwerken importtarieven VS

Gepubliceerd op | Views: 1.324 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs bleef donderdag dicht bij huis na de zware verliezen een dag eerder. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. Beleggers bleven voorzichtig vanwege de aanhoudende handelszorgen en verwerkten de importtarieven die Washington wil invoeren op Europese goederen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur vrijwel vlak op 558,30 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 806,78 punten. De beurs in Londen daalde 0,6 procent en Parijs won 0,5 procent. In Frankfurt is de beurs gesloten vanwege de Dag van de Duitse eenheid.

De Verenigde Staten bestraffen de Europese Unie met importheffingen van 10 procent op vliegtuigen en tarieven van 25 procent voor andere goederen, zoals kaas, wijn, boter en whisky. De tarieven, die een vergelding zijn op de staatssteun aan vliegtuigbouwer Airbus, treden op 18 oktober in werking. De EU staat klaar om terug te slaan met sancties.

Airbus

Vliegtuigbouwer Airbus steeg 3,2 procent in Parijs. Het Amerikaanse tarief op vliegtuigen viel lager uit dan gevreesd. De Franse luxeconcerns Kering en LVMH wonnen 0,5 en 1,2 procent. Beleggers waren opgelucht dat Washington geen tarieven gaat heffen op Europese luxegoederen als leren tassen en champagne. De drankenproducenten Pernod-Ricard en Rémy Cointreau klommen 3,3 en 5 procent.

Op het Damrak was biotechnoloog Galapagos de sterkste stijger bij de hoofdfondsen met een winst van 1,7 procent. Grootste daler was staalconcern ArcelorMittal met een verlies van 1,6 procent. Bij de kleinere bedrijven klom Ajax 2,4 procent. De beursgenoteerde voetbalclub won de uitwedstrijd tegen Valencia in de Champions League.

H&M

Hennes & Mauritz (H&M) won 6,7 procent in Stockholm. Het Zweedse kledingconcern kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers. In Kopenhagen daalde Bang & Olufsen 0,5 procent. De Deense fabrikant van luxe tv's en geluidsapparatuur zag de kwartaalomzet flink dalen. De Britse retailer Ted Baker kelderde in Londen 36 procent na een winstalarm.

De euro was 1,0959 dollar waard, tegen 1,0957 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 52,51 dollar. Brentolie daalde 0,4 procent in prijs tot 57,52 dollar per vat.